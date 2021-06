Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle - Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Melle (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Wellingholzhausen wurde am Dienstagnachmittag ein 67 Jahre alter Motorradfahrer schwer verletzt. Ein 38-Jähriger befuhr mit seinem Auto gegen 14.40 Uhr eine namenlose Seitenstraße und wollte die Vessendorfer Straße überqueren. Dabei übersah er den von rechts kommenden Motorradfahrer, der auf der Vessendorfer Straße in Richtung Hilter unterwegs war. Er erfasste den 67-Jährigen, der sich bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen zuzog und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht wurde. Das Motorrad wurde abgeschleppt.

