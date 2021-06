Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Innenstadt: Unbekannte stehlen E-Bike

Osnabrück (ots)

Am Montagmittag ist es in der Osnabrücker Innenstadt zu einem Fahrraddiebstahl gekommen. Zwischen 14 Uhr und 15 Uhr näherten sich Unbekannte einem E-Bike des Herstellers "BERGAMONT", welches in der Straße "Oewer De Hase" mit einem Faltschloss an einem Geländer gesichert war. Die Täter machten sich an dem Schloss zu schaffen und stahlen das hochwertige E-Herrenrad vom Typ "E-Horizon FS Expert". Die Polizei aus Osnabrück sucht nun Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den unbekannten Tätern geben können. Sie werden gebeten, sich unter 0541/327-2115 oder -3203 zu melden.

