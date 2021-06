Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Nortrup: Ein Schwerverletzter nach Kollision mit Baum

Nortrup (ots)

Am Montagnachmittag, gegen 16:50 Uhr, befuhr ein 79-jähriger Nortruper die Hauptstraße (L74) in Richtung Menslage. Aufgrund gesundheitlicher Probleme verlor der Senior die Kontrolle über seinen Opel Astra, fuhr zunächst Schlangenlinien und kollidierte dann links neben der Fahrbahn mit einem Straßenbaum. Der 79-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus nach Quakenbrück gebracht. Am Pkw entstand ein Totalschaden, er wurde abgeschleppt. Die Feuerwehr Nortrup kümmerte sich um auslaufende Betriebsstoffe. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

