Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Gehrde: Frau bei Auffahrunfall schwer verletzt

Gehrde (ots)

Am Montagabend, gegen 17:45 Uhr, befuhr eine 45-jährige Frau aus Neuenkirchen-Vörden mit ihrem Audi A6 die Neuenkirchener Straße in Richtung Groß Drehle. Auf Höhe der Hausnummer 4 musste die Frau verkehrsbedingt halten. Dies bemerkte ein hinter ihr fahrender 21-jähriger Mann aus Neuenkirchen-Vörden zu spät und fuhr mit seinem Volvo V70 auf den Audi der Frau auf. Mit schweren aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen wurde die 45-Jährige vom Rettungsdienst in ein Osnabrücker Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf 7.000 Euro geschätzt.

