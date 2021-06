Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Ostercappeln: Exhibitionist belästigte Frau auf Waldweg

Ostercappeln (ots)

Am Dienstagmittag, gegen 12:20 Uhr, hielt sich eine 27-jährige Frau aus Ostercappeln im Bereich der Waldzuwegung "Wittekindsweg" auf, als sie zweimal von einer männlichen Person auf einem Fahrrad von hinten überholt wurde. Die Frau bewegte sich auf dem Waldweg in westliche Richtung, auf die Bahnhofstraße zu. Gegen 12:30 Uhr kam es dann zu einer dritten Begegnung. An einer Wegabzweigung, etwa 50 m vor der Fußgängerbrücke über die Bahnhofstraße, wartete der Fahrradfahrer augenscheinlich auf die Frau. Er stand dort mit heruntergelassener Hose und manipulierte an seinem Geschlechtsteil herum. Die Frau passierte den Mann und entfernte sich vom Tatort, am Nachmittag erstattete sie Strafanzeige bei der Polizei.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich - 30 - 40 Jahre alt - 170-175 cm groß - kurze dunkle Haare - normale Statur - rundliches Gesicht - khakifarbene Outdoor- / Wanderhose - schwarzes T-Shirt - schwarzes Fahrrad mit kleiner grüner Wasserflasche auf dem Gepäckträger

Wer die Person am Dienstag wahrgenommen hat oder sonst aufgrund der Beschreibung Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter 05471/9710 oder 05461/921390.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell