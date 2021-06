Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsbad-Mittelmutschelbach - Unfall mit selbstständig losgerolltem Linienbus - zwei Leichtverletze

Ein Linienbus hat sich am Freitagmorgen auf der Waldenserstraße in Karlsbad-Mittelmutschelbach offenbar wegen eines technischen Defekts in Bewegung gesetzt obwohl der Busfahrer gerade nicht im Innenraum war. Zwei Fahrgäste haben sich dabei leicht verletzt. Ein 34-jähriger Bus-Fahrer hatte gegen 08.40 Uhr zunächst auf der leicht abschüssigen Straße gehalten und wollte für die Weiterfahrt eigentlich die Türe schließen. Als dies nicht funktionierte, stieg er aus um nach der Ursache zu schauen. Trotz betätigter Bremse rollte der Omnibus mit seinen beiden Fahrgästen los. Er wurde von einer Straßenlaterne abgewiesen, durchbrach eine Grundstückseinfassung, streifte eine Hausfassade und kam am nächsten Häusereck zum Stehen. Die beiden Fahrgäste, ein 11-jähriger Junge und eine 89-jährige Frau verletzten sich leicht. Der entstandene Sachschaden dürfte bei einigen zehntausend Euro liegen. Die Ermittlungen hat die Verkehrspolizei Karlsruhe übernommen.

