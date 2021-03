Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Sturm und Brandmeldeanlage

Sprockhövel (ots)

Am Donnerstag wurde die Feuerwehr Sprockhövel gleich dreimal gerufen. Gegen 12.30 Uhr lag ein Baum quer über der Wuppertaler Straße und hatte beim Umstürzen einen PKW beschädigt. Die Einsatzkräfte zersägten den Baum, so dass die Wuppertaler Straße wieder befahren werden konnte. Gegen 13.10 Uhr drohte von einem Haus an der Wittener Straße eine lose Kaminabdeckung auf die Straße zu fallen. Mittels Drehleiter wurden die losen Teile von der Feuerwehr entfernt. Um 21.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte zur Heidestraße gerufen. Dort hatte die automatische Brandmeldeanlage eines Wohnhauses ausgelöst. Vor Ort konnten die Einsatzkräfte keine Schadensmerkmale feststellen, so dass ein weiteres Eingreifen nicht mehr erforderlich wurde.

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell