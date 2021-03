Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Klein-LKW brennt in voller Ausdehnung

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Sprockhövel (ots)

Am Dienstag wurde die Feuerwehr Sprockhövel gegen 12.45 Uhr zu einem Fahrzeugbrand auf die BAB 43 gerufen. Kurz vor dem Autobahnkreuz Wuppertal Nord war ein Kleinlaster in Brand geraten. Bereits die Anfahrt gestaltete sich für die Einsatzkräfte schwierig. Die Einsatzkräfte wurden nicht nur durch die verengte Straßenführung aufgrund einer Baustelle behindert. Auch das Missachten der Bildung einer Rettungsgasse verzögerte das Eintreffen der Einsatzkräfte an der Einsatzstelle. Bei Eintreffen vor Ort brannte das Fahrzeug in voller Ausdehnung. Der Fahrer des Fahrzeuges wurde bereits durch den Rettungsdienst betreut. Die Feuerwehr löschte das Fahrzeug unter Atemschutz. Während des Einsatzes musste aufgrund der starken Rauchentwicklung die Autobahn in beide Richtungen gesperrt werden. Darüber hinaus wurden ausgelaufene Betriebsstoffe mit Bindemitteln aufgenommen. Einsatzende war gegen 15.45 Uhr.

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell