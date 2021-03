Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Feuerwehr öffnet Tür

Sprockhövel (ots)

Am Dienstag rückte die Feuerwehr gegen 9.50 Uhr zur Schmiedestraße aus. Dort öffneten die Einsatzkräfte eine Wohnungstür und übergaben den Patienten zur weiteren Betreuung an den Pflegedienst. Auf der Rückfahrt zum Gerätehaus mussten die Einsatzkräfte eine weitere Person in Obhut nehmen. Diese Person wurde dem Rettungsdienst nach dessen Eintreffen übergeben. Einsatzende war gegen 10.30 Uhr.

