Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsbüren - Verkehrsunfallflucht in Ahlde

Emsbüren (ots)

Am Sonntagmittag ist es auf der Landesstraße zwischen Emsbüren und Schüttorf zu einem Verkehrsunfall gekommen. Gegen kurz nach 14 Uhr kam es auf der Autobahnüberführung der A31 zu einer Berührung zwischen einem unbekannten dunklen Auto und einem Audi Q3. Obwohl am Audi ein Sachschaden am Außenspiegel entstand, setzte der unbekannte Fahrer des dunklen Autos seine Fahrt in Richtung Schüttorf fort. Hinweise nimmt die Polizei Emsbüren unter der Rufnummer (05903)703190 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell