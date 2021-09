Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - VW New Beetle und Opel Zafira beschädigt

Papenburg (ots)

Am Freitagmittag ist es an der Straße "Splitting rechts" zu zwei Verkehrsunfällen gekommen. Ein bislang unbekannter Verursacher war zwischen 12.30 und 13.45 Uhr mit seinem Fahrzeug in Richtung "Mittelkanal rechts" unterwegs. Dabei stieß er gegen den Außenspiegel eines am rechten Fahrbahnrand in einer Parkbucht abgestellten VW New Beetle und gegen einen ebenfalls dort abgestellten Opel Zafira. Er entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise nimmt die Polizei Papenburg unter der Rufnummer (04961)9260 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell