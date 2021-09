Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Twist - Unfallzeuge gesucht

Twist (ots)

Am Samstagmittag ist es auf der Südstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Gegen 13:00 Uhr waren drei Autos, hintereinanderfahrend, in Richtung Schöninghsdorf unterwegs. Der Fahrer eines blauen VW Polo setzte zum Überholen der beiden vor ihm fahrenden Autos an. Der Fahrer des ersten Autos, eines schwarzen Volvos, bemerkte nicht, dass er gerade überholt wurde und bog links ab. Es kam zum Zusammenstoß. Der Fahrer des mittleren Pkw setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten. Er und weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (05931)9490 bei der Polizei Meppen zu melden.

