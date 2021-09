Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Laar - Flächenbrand an Fischteich

Laar (ots)

Am späten Sonntagabend ist es an der Straße "Am Bahndamm" zu einem kleineren Flächenbrand gekommen. Nahe eines dortigen Fischteichs, hatte eine etwa acht Quadratmeter große Fläche Feuer gefangen. Die Feuerwehr Emlichheim konnte die Flammen löschen, noch bevor sie nennenswerte Schäden anrichten konnten.

