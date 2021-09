Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Surwold - Zwei Beamte leicht verletzt

Surwold (ots)

Am Sonntagvormittag ist es in einer Gemeinschaftsunterkunft an der Hauptstraße zu Streitigkeiten zwischen zwei Bewohnern gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge, sei ein 21-jähriges Opfer dabei mit einem Messer bedroht worden. Zeugen verständigten gegen 10.15 Uhr die Polizei. Zwei Streifenbesatzungen trafen den 23-jährigen Beschuldigten vor Ort an und sprachen ihm einen Platzverweis aus. Der offenbar stark unter Rauschmitteleinfluss stehende Mann reagierte äußerst aggressiv und griff die Polizisten an. Eine Beamtin erlitt dabei Prellungen im Gesicht, einer ihrer Kollegen verletzte sich leicht am Arm. Der 23-Jährige wurde zur Dienststelle transportiert und ins Polizeigewahrsam eingeliefert. Später wurde ihm, wiederum unter massiver Gegenwehr, eine Blutprobe entnommen. Er wird sich nun in einem Strafverfahren verantworten müssen.

