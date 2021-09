Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lengerich - Frau in Lebensgefahr, zwei weitere Beteiligte schwer verletzt

Lengerich (ots)

Am Sonntagnachmittag ist es an der Frerener Straße zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Eine 35-jährige Frau schwebt in Lebensgefahr, zwei weitere Beteiligte wurden schwer verletzt. Ein 79-jähriger Mann aus Messingen war gegen 17.10 Uhr mit seinem VW Beetle auf der Straße Sudderweh in Richtung der Straße Zum Peddenhoek unterwegs. Beim Überqueren der Frerener Straße übersah er einen von rechts kommenden Audi A4 einer 35-jährigen Frau aus Lengerich. Es kam zum Zusammenstoß. Die Fahrerin des Audi musste mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der 79-jährige Unfallverursacher und seine 74-jährige Beifahrerin wurden schwer verletzt und werden ebenfalls im Krankenhaus behandelt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf etwa 24.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell