Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Kreissäge gestohlen

Meppen (ots)

Zwischen dem 28. August und dem 4. September ist es an der Straße "Am Heideweg" zu einem Einbruch gekommen. Bislang unbekannte Täter drangen in den Innenhof eines dortigen Privatgrundstücks ein und entwendeten eine Makita Kreissäge im Wert von 120 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Meppen unter der Rufnummer (05931)9490 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell