POL-EL: Nordhorn - Auffahrunfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen

Nordhorn (ots)

Am Samstagmittag ist es auf der B403 in Brandlecht zu einem Verkehrsunfall gekommen. Drei Beteiligte wurden dabei leicht verletzt. Ein 23-jähriger Mann aus Veldhausen war gegen 12.50 Uhr mit seinem VW Golf in Richtung Nordhorn unterwegs. Er übersah das Stauende im Bereich der dortigen Ampelanlage und fuhr ungebremst auf ein vor ihm stehendes Auto auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurden dabei insgesamt drei Autos ineinandergeschoben. Eine 56-jährige Frau aus Düsseldorf übersah wiederum die vor ihr befindliche Unfallstelle und fuhr ihrerseits auf den VW Golf des 23-jährigen Unfallverursachers auf. Drei Insassen aus den fünf beteiligten Fahrzeugen wurden leicht verletzt. Rund um die Unfallstelle kam es während der Aufräumarbeiten zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

