POL-KN: (Donaueschingen-Neudingen, K 5753, Schwarzwald-Baar-Kreis) Nach tödlichem Verkehrsunfall auf der Längestraße am Ortseingang Neudingen - Verursacher flüchtig - Polizei benötigt dringend Hinweise

Donaueschingen-Neudingen, K 5753, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Nach einem tödlichen Verkehrsunfall, der sich in den frühen Abendstunden des Samstags, vermutlich im Zeitraum zwischen 17.30 Uhr und 18.45 Uhr, auf der Längestraße (Kreisstraße 5753) am Ortseingang von Neudingen ereignet hat und bei welchem ein derzeit flüchtiger Fahrer eines noch unbekannten Fahrzeugs einen 47-jährigen Fußgänger überfahren und dabei vermutlich getötet hat, benötigt die Polizei dringend Hinweise durch mögliche Unfallzeugen sowie Hinweise zum Unfallverursacher.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen fuhr der Unbekannte irgendwann im Zeitraum zwischen 17.30 Uhr und 18.45 Uhr auf der Kreisstraße 5753 von Pfohren in Richtung Neudingen. Am Ortseingang Neudingen erfasste der Unbekannte mit seinem Fahrzeug einen 47-jährigen Fußgänger, der sich gerade auf oder auch am Fahrbahnrand der Längestraße befand. Ohne sich um den auf der Fahrbahn zum Liegen gekommenen Fußgänger zu kümmern, fuhr der Unbekannte einfach weiter. Der 47-jährige Fußgänger erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Nun sucht die Verkehrspolizei mit Sitz in Zimmern ob Rottweil dringend Unfallzeugen beziehungsweise bittet dringend um Hinweise zu dem flüchtigen und unfallbeteiligten Fahrer und dessen Fahrzeug. Personen, die entsprechende Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei in Zimmern ob Rottweil (0741 34879-0) oder beim Polizeirevier Donaueschingen (0771 83783-0) zu melden.

