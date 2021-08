Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Zell im Wiesental: Motorrad-Fahrerin verunglückt

Freiburg (ots)

Mit ihrer Kawasaki befuhr am Mittwoch, 18.08.2021, gegen 19.30 Uhr, eine 28 Jahre alte Frau die K 6301 von Schlechtbach kommend abwärts in Richtung Riedichen. Vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit musste die Krad-Fahrerin vor einer Rechtskurve so abrupt abbremsen, dass sie die Kontrolle über ihre Maschine verlor. Sie prallte gegen die Schutzplanke, überschlug sich und kam auf der Gegenfahrbahn zum Liegen. Die Frau hatte Glück und verletzte sich nur leicht. Sie wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. An ihrer Kawasaki entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 8000 Euro.

