Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Einbruch in Firmengelände - Zeugen gesucht

Auggen (ots)

Bereits am vergangenen Wochenende, zwischen Samstagabend, 14.08.2021 und Montagmorgen, 16.08.2021, wurde in das Gelände eines Saftherstellers in Auggen eingebrochen. Die Täterschaft gelangte gewaltsam über ein verschlossenes Zufahrtstor auf das Gelände. Entwendet wurden ca. 100 leere Europaletten. Aufgrund der Größe und Gewicht des Diebesgutes dürfte zur Tatausführung ein größeres Fahrzeug oder ein LKW verwendet worden sein.

Gesucht werden Zeugen, welche Angaben zur Täterschaft machen können oder insbesondere in den Nächten am vergangenen Wochenende auffällige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Firma bemerkt haben.

Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 07631/1788-0 beim Polizeirevier Müllheim zu melden.

RM/FH

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell