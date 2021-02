Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Exhibitionist gefasst

Meschede (ots)

Ein 28-jähriger Mescheder entblößte sich am Dienstag vor einer 18-jährigen Frau. Die Polizei fasste den Mann noch am Tatort. Gegen 11.30 Uhr betrat die junge Frau das Postgebäude an der Lagerstraße. Im Bereich der Schließfächer saß der 28-Jährige. Als der Mann sich ihr gegenüber entblößte und an seinem Geschlechtsteil manipulierte verließ die Frau das Gebäude. Sie rief die Polizei. Diese war innerhalb weniger Minuten vor Ort und traf noch im Postgebäude auf den Mescheder. Nach erfolgten polizeilichen Maßnahmen erhielt der Mann einen Platzverweis. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

