Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Schwer Verletzte auf Glatteis

Hochsauerlandkreis (ots)

In Marsberg fuhr um 19.50 Uhr ein 27-jähriger Autofahrer auf der Bundesstraße 7 von Bredelar in Richtung Marsberg. Im Bereich einer S-Kurve rutschte das Auto von der vereisten Straße, schlug gegen einen Schneehaufen und blieb schließlich auf der Seite liegen. Der Fahrer aus Marsberg erlitt hierbei schwere Verletzungen. Durch den Rettungsdienst wurde er in ein Krankenhaus gebracht.

Ein Radfahrer stürzte auf einer vereisten Brücke in Sundern. Um 23.50 Uhr fuhr der 59-jährige Mann mit seinem Fahrrad über die Röhrbrücke neben der Polizeiwache. Aufgrund der vereisten Fahrbahn stürzte der Sunderner. Hierbei erlitt er schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten ins Krankenhaus.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell