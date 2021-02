Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Arnsberg: Auf den Tresor einer Bäckereifiliale auf der Apothekerstraße hatten es unbekannte Täter in der Nacht zum Dienstag abgesehen. Die Alarmanlage der Bäckerei löste gegen 02.50 Uhr aus. Eine Überwachungskamera filmte zwei Personen. Diese hebelten die Tür zum Geschäft auf und entwendeten anschließend einen Tresor mit Bargeld. Die Einbrecher konnten unerkannt mit dem Tresor flüchten. Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen.

Arnsberg: In der Zeit zwischen Samstag, 12 Uhr, und Montag, 06.45 Uhr, brachen unbekannte Täter in einen Handwerksbetrieb an der Oeventroper Straße ein. Die Täter entwendeten hochwertige Elektrowerkzeuge. Unerkannt flüchteten sie anschließend vom Tatort. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 in Verbindung.

