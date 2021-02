Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Alkohol und Unfallflucht im Schneeq

Winterberg (ots)

Am Sonntag gegen 07.30 Uhr beobachtete ein Zeuge einen jungen verletzten Mann am Hesborner Weg. Der Mann war offensichtlich mit seinem Auto vom Hesborner Weg abgekommen und durch den hohen Schnee etwa 30 Meter neben der Straße stecken geblieben. Das Auto wurde hierdurch beschädigt. Der Mann flüchtete vom Unfallort. Er wurde von einem anderen Auto abgeholt. An dem nicht mehr fahrbereiten Auto waren die beiden Kennzeichen abmontiert. Durch die Fahrgestellnummer konnten die Polizisten die Anschrift des Fahrzeughalters jedoch schnell ermitteln. Hier trafen sie auf den vermeintlichen Fahrer. Bei diesem rochen sie eine deutliche Alkoholfahne. Ein Test ergab einen Wert von über 1,0 Promille. Dem 22-jährigen Winterberger wurde in der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen. Den Führerschein wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

