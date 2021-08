Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt: Straßenverkehrsgefährdung durch falsches Überholmanöver - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Ein Pkw-Lenker befuhr am 17.08.2021, gegen 12.30 Uhr, die B 31 in Richtung Donaueschingen. Im Bereich der Gemarkung 79822 Titisee-Neustadt, Parkplatz Schattenloch, benutzte dieser Fahrzeuglenker den linken Fahrstreifen der alternierend zweispurig verlaufenden Fahrbahn und überholte hierbei einen auf den rechten Fahrstreifen vorausfahrenden Pkw. Beim Überholvorgang erfolgte beim Wiedereinscheren eine Gefährdung des überholten Fahrzeuges, indem dieser geschnitten wurde und nur durch ein starkes Bremsmanöver einen Verkehrsunfall verhindern konnte. Der Täter setzte anschließend seine Fahrt auf der B 31 in Richtung Donaueschingen fort. Es handelte sich hierbei um einen grauen Pkw Mercedes Benz mit Emmendinger Kennzeichen. Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen unter Telefon 07651/93360 um sachdienliche Hinweise.

