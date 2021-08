Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schluchsee: Brandalarm

Freiburg (ots)

Am 17.08.2021, gegen 11.50 Uhr, musste die Feuerwehr Schluchsee anlässlich eines Brandalarmes in einem Hotel in 79859 Schluchsee, Am Riesenbühl ausrücken. Die Feuerwehreinsatzkräfte konnten als Ursache einen ausgelösten Rauchmelder in einem Gästezimmer feststellen. Glücklicherweise entstand weder Personen- noch Sachschaden. Neben der Feuerwehr Schluchsee, die mit 30 Einsatzkräften vor Ort waren, war auch das DRK mit 3 Einsatzkräften sowie das Polizeirevier Titisee-Neustadt im Einsatz.

