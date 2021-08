Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach - Volltrunken am Steuer

Freiburg (ots)

Breisach - Am Mittwochmorgen 18.08.2021 um 01:20 Uhr konnten Beamte des Polizeireviers Breisach am Grenzübergang Breisach eine 50jährige Französin an der Einreise nach Deutschland hindern. Die Dame saß, wie sich herausstellte mit 1,9 Promille am Steuer ihres Pkw. Es folgte eine Blutentnahme bei welcher durch die Beamten Zwang angewendet werden musste und im Weiteren eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft in Freiburg.

