Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, Verkehrsunsicherer LKW auf der B 54 gestoppt

Ochtrup (ots)

Ein Team des Verkehrsdienstes der Kreispolizeibehörde Steinfurt hat am Montag (01.02.) auf der B 54 eine polnische Sattelzugmaschine mit Auflieger überprüft. Bei der Kontrolle des Fahrzeugs stellte sich heraus, dass die Bremse am Auflieger nicht funktionierte. Außerdem hatte der rechte Vorderreifen des Sattelzuges tiefe Einschnitte in der Lauffläche und die Halterung des rechten Außenspiegels war gerissen. Um die Bremsanlage genauer zu überprüfen wurde das Fahrzeug zu einer Fachwerkstatt begleitet. Dort stellte sich unter anderem heraus, dass die rechte Bremsscheibe an der Vorderachse auf einer Länge von etwa 7 cm gerissen war. Des Weiteren war die Feststellbremse der letzten Achse vom Auflieger nicht funktionsfähig. Somit hatte die Achse keine Bremswirkung mehr. Aufgrund dieser Mängel wurde dem Fahrer die Weiterfahrt untersagt. Der Mann musste vor Ort eine Sicherheitsleitung zahlen und durfte seine Fahrt erst fortsetzen, nachdem alle Mängel beseitigt waren.

