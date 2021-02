Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Einbruch in Wohnung, Fernseher gestohlen

Steinfurt (ots)

Unbekannte Täter haben sich in der Zeit zwischen Samstag (30.01.21), 16.00 Uhr, und Dienstag (02.02.21), 16.30 Uhr, gewaltsam Zugang zu einer Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Sachsenstraße im Schotthock verschafft. Ersten Erkenntnissen zufolge hebelten die Täter eine Terrassentür auf und gelangten so ins Innere, wo sie offenbar einen Fernseher stahlen. Hinweise auf den oder die Täter gibt es nicht. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Rheine entgegen unter Telefon 05971/938-4215.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell