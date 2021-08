Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Murg: Betrunkener stürzt und fährt mit Auto heim

Freiburg (ots)

Ein betrunkener Mann ist am Dienstagabend, 17.08.2021, gegen 19.40 Uhr, in Murg auf dem Parkplatz einer Gaststätte gestürzt und anschließend mit seinem Auto heimgefahren. Nach dem Sturz war dem Mann von Zeugen aufgeholfen worden. Dann setzte er sich in seinen Wagen und fuhr davon. Da der Mann stark alkoholisiert wirkte, wurde die Polizei verständigt. Eine Polizeistreife konnte an der Halteranschrift den mutmaßlichen Fahrer antreffen. Kleinere Verletzungen an den Unterarmen dürften vom beschriebenen Sturzgeschehen stammen. Der 70-jährige war stark alkoholisiert, konnte kaum noch stehen und musste sich abstützen. Eine Alkoholüberprüfung ergab über zwei Promille. Eine Blutprobe wurde erhoben, der Führerschein des Mannes einbehalten.

