POL-FR: Rheinfelden: Außenspiegel von Auto abgerissen oder abgetreten

Gewaltsam wurde in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 17./18.08.2021, der Außenspiegel an der Beifahrerseite an einem Nissan entfernt. Das Fahrzeug stand in der Goethestraße, in Höhe des Friedhofs in Richtung Güterstraße. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf 600 Euro. Das Polizeirevier Rheinfelden (07623/74040) hat die Ermittlungen aufgenommen.

