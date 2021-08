Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schliengen: Schild überklebt - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Bereits am Wochenende, 07./08.08.2021, ist in Schliengen ein Verkehrszeichen überklebt worden. Auf der L 134 zwischen Liel und Riedlingen ist in Höhe des Sportplatzes die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf 70 km/h begrenzt. Am entsprechenden Verkehrszeichen wurde die Ziffer 7 mit einer 5 überklebt, so dass der Eindruck entstand, dass dort 50 km/h gilt. Seitens der zuständigen Behörden wurde Anzeige erstattet. Der Polizeiposten Markgräflerland wurde mit den Ermittlungen beauftragt und bittet um sachdienliche Hinweise (Kontakt 07626 97780-0).

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell