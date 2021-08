Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Wieder ein brennender Mülleimer - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Ein grüner Kunststoffmülleimer wurde in der Nacht auf Mittwoch, 18.08.2021, gegen 03.30 Uhr, auf dem Platz "Am Viehmarkt" von Unbekannte angezündet. Dieser war an einen Pfosten montiert und war bei Entdeckung bereits weitestgehend heruntergebrannt. Mit einem Feuerlöscher wurde der Brand von den Polizeibeamten gelöscht, die Feuerwehr wurde nicht benötigt. Ein Übergreifen auf andere Objekte war nicht möglich. In der Vergangenheit kam es des Öfteren im Schopfheimer Gebiet zu brennenden Mülleimer. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

