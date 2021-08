Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen/ Herten: Vorfahrt missachtet - 8000 Euro Sachschaden

Freiburg (ots)

Aus Richtung Recyclinghof in Herten kam am Dienstag, 17.08.2021, gegen 16.00 Uhr, eine 78 Jahre alte Frau mit ihrem Ford Fiesta gefahren und beabsichtigte, nach links in Richtung Wyhlen auf die B 34 abzubiegen. Dabei übersah sie den von rechts kommenden VW Golf und es kam zum Zusammenstoß. Die Frau und auch der 80 Jahre alte Golf-Fahrer blieben unverletzt. Am Fiesta entstand Sachschaden in Höhen von rund 3000 Euro, am Golf von 5000 Euro.

