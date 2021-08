Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Folgemeldung zu "Waldshut-Tiengen: Holkonstruktion geht in Flammen auf - Tatverdächtiger angetroffen" - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Bei der in Flammen aufgegangenen Holzkonstruktion handelte es sich um ein Indianerzelt (Tipi), das dort im Rahmen eines Jugendprojekts von einer Organisation aufgebaut worden war. Das Tipi war ca. fünf Meter hoch und mit einem Holzboden versehen. Der Wert lag bei mindestens 1000 Euro. Durch den Brand wurde es komplett zerstört. Bereits in den Tagen vor dem Vorfall war die Zeltplane mutwillig beschädigt worden. Das Feuer war am Freitag von einer bislang unbekannten Hundehalterin dem Sicherheitsdienst am Impfzentrum gemeldet worden. Diese und weitere Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeiposten Tiengen (Kontakt 07741 8316-283) zu melden.

Meldung vom 16.08.2021:

Am Freitag, 13.08.2021, gegen 16:00 Uhr, ist eine Holzkonstruktion in der Nähe des Langensteinstadions in WT-Tiengen in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Ob überhaupt ein Schaden entstanden ist, muss noch abgeklärt werden. In der Nähe konnte ein 41 Jahre alter Mann angetroffen werden, der es sich auf dem "Langenstein" bequem gemacht hatte. Er gab zu, das Feuer gelegt zu haben und wurde in Gewahrsam genommen.

