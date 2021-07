Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Keine Kennzeichnung eines Schrottsammelfahrzeuges

Bad Gandersheim (ots)

Kreiensen, Greener Marktstraße, Dienstag, 13.07.21, 16.20 Uhr KREIENSEN (schw) - Am Dienstag, 13.07.21, gegen 16.20 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Bad Gandersheim in Greene, in der Marktstraße einen Transporter, Mercedes Sprinter, dessen Fahrer im örtlichen Bereich Schrott sammelte. Im Rahmen der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass sich bereits einige zur Verschrottung bestimmte Gegenstände auf der Ladefläche befanden. Da das Kraftfahrzeug allerdings nicht mit einer entsprechenden Warntafel versehen war, wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell