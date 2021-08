Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gottenheim - Abendliche Kontrolle

Freiburg (ots)

Gottenheim - Am Dienstag 17.08.2021 traf eine Streifenbesatzung des Polizeipostens Bötzingen im Rahmen einer durchgeführten Jugendschutzstreife gegen 19:50 Uhr am Hochbehälter Gottenheim neben der L115 zwei Jugendliche an, bei deren Kontrolle bei einem der beiden geringe Mengen Cannabis aufgefunden wurden. Die Konsequenzen sind für den 17jährigen nicht ganz ohne. Neben einer Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz bei der Staatsanwaltschaft wird auch eine Meldung an die Führerscheinstelle vorgelegt. Beide Jugendliche wurden an deren Erziehungsberechtigte übergeben.

