POL-FR: Titisee-Neustadt: Verkehrsunfall beim Wendemanöver

Freiburg (ots)

Am 17.08.2021, um 07.40 Uhr, befuhr ein 55jähriger Pkw-Lenker in 79822 Titisee-Neustadt, die Rudenberger Straße in Richtung Friedenweiler. Im Bereich der Einmündung Benno-Reifenberg-Weg vollzog der Unfallverursacher ein Wendemanöver und kollidierte hierbei mit einem ordnungsgemäß entgegenkommenden Pkw. Glücklicherweise blieben alle Beteiligten unverletzt. Der entstandene Gesamt-sachschaden an den beiden Fahrzeugen beziffert sich auf ca. 10.000,00 EUR.

