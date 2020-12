Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Eigentümer gesucht

KarlsruheKarlsruhe (ots)

Nachdem ein 22-jähriger Mann am gestrigen Donnerstag im Karlsruher Hauptbahnhof kontrolliert wurde, gab es Unstimmigkeiten darüber, wem das mitgeführte Fahrrad gehört.

Der junge Mann gab in der Befragung an, das Fahrrad von einem Bekannten bekommen zu haben. Nach Aussage dieses Bekannten, sei das neuwertig erscheinende Fahrrad bereits vor Jahren von Unbekannten bei ihm abgestellt worden. Er hätte es seinem Freund nun ausgeliehen. Da die Rahmennummer am Fahrrad bis nahezu zur Unkenntlichkeit entfernt wurde, sucht die Bundespolizei über diesen Weg den möglichen Besitzer.

Hinweise werden unter 0721 120160 jederzeit entgegengenommen.

