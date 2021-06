Polizei Münster

POL-MS: Polizei sucht Täter-Duo nach Raub am Hafenplatz

Münster (ots)

Nach einem Raubdelikt am Hafenplatz am frühen Sonntagmorgen (13.6., 3.25 Uhr) ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen.

Ein 18-jähriger Gronauer hielt sich mit Freunden am Hafenplatz auf und wurde unvermittelt von einem Unbekannten von hinten gewürgt. Der Täter griff in die Hosentasche des 18-Jährigen und schnappte sich das Smartphone und etwas Bargeld. Anschließend flüchtete er mit einem Komplizen in Richtung Bernhard-Ernst-Straße.

Der Täter ist etwa 18 bis 19 Jahre alt, circa 1,90 Meter groß, schlank und wird als südländisch beschrieben. Er trug ein grünes NBA-Tanktop und dunkle Jeans. Die schwarzen Haare waren zurück gegelt. Sein Begleiter ist etwa 1,75 Meter groß und wird als dunkelhäutig beschrieben. Er trug schwarze Kleidung und einen schwarzen Fischerhut. Eventuell könnten die Täter für ein weiteres Diebstahlsdelikt am Hafen verantwortlich sein. Möglicherweise sind die Männer Passanten an dem Abend im Umfeld aufgefallen.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

