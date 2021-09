Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Zwei Polizeibeamte im Einsatz verletzt

Papenburg (ots)

Am frühen Sonntagmorgen wurde eine Streifenbesatzung der Polizei Papenburg zu einem Einsatz in die Straße "Hoffskanal" geschickt. Eine 30-jährige Frau aus Westoverledingen hatte dort eine Körperverletzung begangen. Nachdem die Anzeige durch die Beamtin und ihren Kollegen aufgenommen wurde, sprachen sie der Beschuldigten einen Platzverweis aus. Nachdem die hochaggressive Frau den Aufforderungen mehrfach nicht nachkam, wurde sie in Gewahrsam genommen. Sie schlug und trat um sich, so dass beide Einsatzkräfte leicht verletzt wurden. Ferner wurden die Polizisten von ihr fortwährend beleidigt und bespuckt. Die 30-Jährige wird sich nun in einem Strafverfahren verantworten müssen.

