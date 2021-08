Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bondorf: Unfall mit zwei leicht verletzten Autofahrerinnen

Ludwigsburg (ots)

Zwei leicht verletzte Autofahrerinnen und zwei nicht mehr fahrbereit Fahrzeuge sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Dienstag gegen 14.20 Uhr im Kreuzungsbereich der Mötzinger und der Ergenzinger Straße in Bondorf ereignete. Eine 53 Jahre alte Renault-Lenkerin befuhr zunächst den Zollweg und wollte die Mötzinger Straße queren, um geradeaus weiter in die Ergenzinger Straße in Richtung der Landesstraße 1184 zu fahren. Vermutlich übersah sie hierbei den Opel einer 60 Jahre alten Frau, die die Mötzinger Straße in ortseinwärs befuhr, und nahm dieser die Vorfahrt. Die beiden Fahrzeuge stießen in der Folge zusammen. Beide Frauen wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Die PKW mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 9.000 Euro.

