Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Unfall an Stoppstelle

Ludwigsburg (ots)

Eine leicht verletzte 32 Jahre alte Frau und ein Sachschaden von etwa 9.500 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Dienstag gegen 08.40 Uhr im Kreuzungsbereich der Wilhelm-Haspel-Straße und der Wengertstraße in Sindelfingen ereignete. Eine 69-jährige VW-Lenkerin, die in der Wengertstraße unterwegs war, übersah vermutlich aus Unachtsamkeit das Stoppschild im Kreuzungsbereich. Nahezu ungebremst fuhr sie in die Kreuzung ein und prallte mit einer 32 Jahre alten Opel-Fahrerin zusammen. Der Opel wurde durch die Wucht des Aufpralls um seine eigene Achse gedreht und stieß letztlich noch gegen ein Verkehrszeichen. Die 32-Jährige erlitt leichte Verletzungen und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell