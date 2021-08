Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Tamm: Stark alkoholisierte Frau leistet Widerstand

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht auf Dienstag sorgte eine stark alkoholisierte 26-jährige Frau für Aufregung in der Wiesenstraße in Tamm. Eine Zeugin wurde gegen 01:45 Uhr auf die junge Frau aufmerksam, als diese Mülltonnen auf die Straße stellte und immer wieder laut herumschrie. Die durch die Zeugin verständigten Polizeikräfte wollten die 26-Jährige kontrollieren. Hierbei verhielt sie sich äußerst aggressiv und weigerte sich, die Anweisungen der Beamten zu befolgen. Schließlich musste die Frau zu Boden gebracht und mit Handschließen sowie Fußfesseln fixiert werden. Sie leistete massiven Widerstand und versuchte am Boden liegend eine Polizeibeamtin zu treten. Ein später durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 2,3 Promille. Die restliche Nacht verbrachte die 26-jährige in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Bietigheim-Bissingen. Gegen sie wird nun wegen einem tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte ermittelt.

