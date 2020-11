Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Sakraler Kunstgegenstand entwendet (mit Bild)

Bild-Infos

Download

OsnabrückOsnabrück (ots)

Am Dienstagnachmittag, etwa in der Zeit von 14 Uhr bis 15:15 Uhr, kam es in der St. Barbara Kirche an der Natruper Straße 145B zu einem Diebstahl. Unbekannte Täter entwendeten den metallenen Halter der Osterkerze. Der Kerzenständer ist ein Unikat und aus Messing und Bronze gefertigt, sein Gewicht beträgt rund 50 kg. Der oder die Täter ließen die zugehörige Osterkerze vor Ort zurück. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise, insbesondere könnten Familienangehörige von Kindern der zugehörigen Kindertagesstätte im Tatzeitraum Beobachtungen gemacht haben. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge an der Kirche beobachten konnte, meldet den Hinweis bitte an die Polizei unter 0541/327-2215.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Matthias Bekermann

Telefon: 0541/327-2072

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell