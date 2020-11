Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Merzen - Zwei Leichtverletzte und hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall

MerzenMerzen (ots)

Bei einem Unfall auf der Hauptstraße (B 218) wurden am Dienstagmorgen zwei Autofahrer leicht verletzt. Zudem entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden. Ein 37-Jähriger befuhr gegen 05.35 Uhr mit einem Skoda die Bundesstraße in Richtung Schwagstorf und geriet aufgrund eines Sekundenschlafes in den Gegenverkehr. Dort prallte er zunächst seitlich gegen den VW eines 42-Jährigen, und stieß anschließend frontal mit dem Renault eines 56 Jahre alten Mannes zusammen. Durch den Zusammenstoß erlitten der 37-Jährige und der 56-Jährige leichte Verletzungen. Der Skoda und der Renault waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Bei dem Unfall entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 25.000 Euro.

