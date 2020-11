Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle - Zwei Verletzte nach Unfall in Bruchmühlen

MelleMelle (ots)

Ein 44-Jähriger befuhr am Montagnachmittag mit einem Fiat die Spenger Straße in Richtung Bruchmühlen. Als er sich gegen 16.15 Uhr in einer langgezogenen Linkskurve befand, geriet er aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und prallte frontal mit dem VW Passat eines 52 Jahre alten Autofahrers zusammen. Durch den Zusammenstoß erlitt der 52-jährige Bielefelder schwere, und der 44 Jahre alte Mann aus Melle leichte Verletzungen. Rettungswagen brachten die beiden Verletzten in umliegende Krankenhäuser. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

