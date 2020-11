Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Quakenbrück - Motorroller gestohlen

QuakenbrückQuakenbrück (ots)

Vom Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Hasestraße entwendeten Unbekannte einen schwarzen Roller der Marke Jonway, an dem sich die Versicherungskennzeichen 230LPZ befanden. Der Eigentümer des Rollers hatte diesen am Sonntagabend (20 Uhr) aufgrund eines technischen Defektes gesichert abgestellt. Als er am Montag gegen 14 Uhr zurückkehrte, musste er feststellen, dass Unbekannte das Fahrzeug gestohlen hatten. Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib des Rollers erbittet die Polizei in Quakenbrück, Telefon 05431/907760.

Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 0541/327-2073

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell