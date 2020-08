Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mehrere Einbruchsdiebstähle in Autos

Mainz (ots)

Donnerstag, 30.07.2020, 17:15 Uhr bis Freitag, 31.07.2020, 09:00 Uhr

Zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagvormittag schlagen unbekannte Täter das Seitenfenster eines in der Emmeranstraße abgestellten Autos ein. Sie entwenden eine Jeansjacke, einen Bauchbeutel und ein Postpaket.

In diesem Zeitraum wird auch das Beifahrerfenster eines in der Kaiser-Friedrich-Straße abgestellten Autos eingeschlagen. Aus dem Fahrzeug wurden Werbeartikel und eine Packung Schleifpapier entwendet.

Wer sachdienliche Hinweise zu den genannten Fällen geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Freitag, 31.07.2020, 04:20 Uhr

Am frühen Freitagmorgen meldet ein Mitteiler der Polizei, dass zwei Männer bei einem in der Kaiserstraße geparkten Auto eine Scheibe einschlagen und in das Fahrzeug eindringen würden. Kurz bevor die Polizei eintrifft flüchten die Männer, können jedoch in unmittelbarer Umgebung angetroffen werden. Ein Navigationsgerät, das die 41- und 42-jährigen Täter entwendeten, kann auf dem Fluchtweg aufgefunden werden. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131 65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell