Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Geldwechseltrick

Ludwigsburg (ots)

In den Mercaden in der Bahnhofstraße in Böblingen war am Dienstagvormittag ein Trickdieb aktiv. Gegen 09:40 Uhr sprach er einen 78-jährigen Mann am Hinterausgang der Mercaden an und bat ihn darum, ihm einen Euro zu wechseln. Als der Mann dieser Bitte nachkam, griff sich der Trickdieb unbemerkt aus dem Scheinfach insgesamt 300 Euro. Der 78-Jährige bemerkte den Diebstahl erst im Nachhinein. Der Täter wurde als etwa 170 cm groß, sehr gepflegt mit braunen kurzen Haaren beschrieben. Er hat eine normale Statur und trug eine braune Jacke sowie eine braune Hose. Das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, bittet um Hinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell